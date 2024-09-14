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Сегодня, 17:06

Алиев: «Осталась одна картошечка. Постараюсь не превратиться в гнилую»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что его мотивирует, а также высказался об отсутствии завершившего карьеру Александра Самарина.

— Что мотивирует тебя?

— Вы, люди которые спрашивают, интересуются. На самом деле, в последнее время ношу в себе такие мысли: не стараюсь задумываться наперед и стараюсь не оглядываться назад. То есть пытаюсь находиться здесь и сейчас. Каждый день просыпаюсь с новой энергией и просто иду в тренировочный процесс. Сталкиваюсь с травмами. Но ничего, дальше иду.

— Без Самарина не грустно?

— Очень грустно, был в Новогорске на сборах сейчас. Я понимаю, что уже следующее поколение подходит и это нормально. С Сашкой всегда рука об руку и тут не посидеть, не пошутить свои шутки в раздевалке. Скучно, конечно.

— Осталась одна картошечка.

— Да, осталась одна, стараюсь не превратиться в гнилую. Стараюсь быть молодой, здоровой картошечкой.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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