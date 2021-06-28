Медведева высказалась о конкуренции в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о конкуренции в спорте.

«Спортивная конкуренция только закаляет, ведь когда вокруг столько слухов, ты просто перестаешь обращать внимание на какие-то домыслы и концентрируешься только на том, что тебе важно. На самой себе. Со временем я научилась абстрагироваться и наслаждаться каждым моментом, поэтому стараюсь разделять личную жизнь с рабочей.

Существовать в отрыве от воли к победе, настойчивости, целеустремленности или любых других своих проявлений просто невозможно. Вы ведь тоже не отказываетесь от своей мечты и делаете все, чтобы она свершилась? Вот и я абсолютно такой же живой человек!» — сказала Медведева в интервью Grazia.

21-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также она дважды завоевывала серебряные медали Олимпийских игр.

Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины. 14 мая стало известно, что она не попала в состав сборной России на сезон-2021/22.