Чен прокомментировала критику Косторной в адрес тренера Тутберидзе

Прославленная российская легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала критику фигуристки Алены Косторной в адрес тренера Этери Тутберидзе.

«Очень многие тренеры работают по такому методу. Как говорится, выживает сильнейший. Когда человек добился успехов и стал чемпионом Европы, такие комментарии в адрес бывшего тренера неприемлемы.Тем более, ты от нее уходила, потом возвращалась. Ты зачем к ней вернулась, если знала о «конвейере»? Не соображала? Нет, пока все получалось, все нравилось, занималась дальше и спокойно раздавала интервью: какая же хорошая Этери Георгиевна и какие замечательные программы ей ставят. Потом ушла к другому тренеру, где ни черта не получалось, и побежала обратно, где получала результат. Теперь ты раздаешь идиотские интервью, как там все плохо. Ты себя дискредитируешь. Алена должна была лаконично отвечать о прошлом, но решила хайпануть. Мне это непонятно. А так желаю ей удачи в дальнейшем», — приводит слова Чен Sport24.

Ранее Косторная назвала тренировочный процесс у Тутберидзе «конвейером» для достижения высоких результатов.

19-летняя Алена Косторная является чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей.