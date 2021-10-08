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Российские фигуристы получили американские визы и смогут принять участие в Гран-при

16:47

Фигуристы из России, которые ранее не получили визы в США, получили их и смогут поучаствовать в Гран-при, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Все заявленные на этап Гран-при фигуристы, у которых не было виз в США, сегодня их получили», — цитирует Когана ТАСС.

Визу ранее не смогли получить, в частности, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Первый этап Гран-при пройдет в Лас-Вегасе 22-24 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12613041

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Евгений Петров все материалы автора
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