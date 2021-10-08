Российские фигуристы получили американские визы и смогут принять участие в Гран-при

Фигуристы из России, которые ранее не получили визы в США, получили их и смогут поучаствовать в Гран-при, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Все заявленные на этап Гран-при фигуристы, у которых не было виз в США, сегодня их получили», — цитирует Когана ТАСС.

Визу ранее не смогли получить, в частности, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Первый этап Гран-при пройдет в Лас-Вегасе 22-24 октября.