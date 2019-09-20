Константинова упала и чуть не сорвала каскад в короткой программе на предсезонном турнире в Братиславе

Бронзовый призер Универсиады-2019 россиянка Станислава Константинова крайне неудачно исполнила короткую программу на предсезонном турнире Nepela Memorial, который проходит в Братиславе, набрав 58,19 балла.

Фигуристка сначала упала с недокрученного тройного лутца, после которого должен был быть исполнен тройной тулуп. Затем с трудом выехала тройной флип, прицепив к нему лишь двойной прыжок. Константинова получила за технику 27,07 балла и 32,12 балла за компоненты. Отметим, что в начале программы на арене была включена не ее музыка и россиянке пришлось просить рефери о замене.