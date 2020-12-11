Комментатор Журанков возмущен отменой чемпионата Европы по фигурному катанию

Известный комментатор по фигурному катанию Андрей Журанков в интервью «СЭ» назвал неправильной отмену чемпионата Европы.

— Моя позиция такова — российская федерация фигурного катания на коньках — самая адекватная федерация на данный момент в мире, — заявил Журанков «СЭ». — Это единственная федерация, которая думает, как вместе со спортсменами прожить этот трудный год. Я думаю, чемпионат Европы можно было бы провести. Почему футболисты играют Лигу чемпионов, Лигу Европы? Почему проводятся другие крупные турниры, где есть контакт?

— Самый бесконтактный вид спорта — теннис. Он соответствует всем современным требованиям — раздевалки разные, стороны разные, руки можно не пожимать, друг к другу не подходить. Вообще шикарно. При этом в футбол играют, в хоккей играют. Чем фигурное катание, где один или максимум пара на площадке, не соответствует? Только раздевалками. Значит, надо было подумать и сделать так, чтобы раздевалки были разными. Например, для каждой сборной. Или увеличить тайминг, чтобы люди не приходили и не ютились в одной раздевалке. Это сложная задача, но она решаемая. Однако международный союз конькобежцев не думает о том, как решать эту задачу. Им это безразлично. Они думают, что сейчас мы отсидимся и заново через два года заиграем. Не заиграем, — заявил Журанков.

— Я считаю, это абсолютно неконструктивная позиция. И в данных условиях российская федерация принимает наиболее конструктивную позицию. Да, у нас очень много больных, но наша федерация сейчас поймет, делает чемпионат России или перенести, если уж отменили чемпионат Европы, — отметил комментатор.

Чемпионат Европы должен был проходить с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Турнир был отменен в связи с опасениями из-за распространения коронавирусной инфекции.

(Константин Колмаков)