Коляда поменял короткую программу

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, что поменял короткую программу. Изначально спортсмен должен был кататься под композицию Scorpions «Wind of change».

— Мы поменяли короткую программу, которая была поставлена под музыку группы «Скорпионс» и которую я планировал катать в этом сезоне, — рассказал Коляда в интервью официальному сайту ФФКР. — Решение созрело вскоре после контрольных прокатов в Петербурге: пришел на тренировку и понял, что программу под «Скорпионс» надо менять, потому что не могу третий сезон подряд катать в коротких программах лирику.

Мне хотелось взять более энергичную музыку. И это была только моя инициатива. Если первый музыкальный вариант для короткой программы — «Ветер перемен» группы «Скорпионс» мы искали достаточно долго, то с новым — «Дига Дига Ду» все сложилось быстро. Вместе с хореографом Ольгой Клюшниченко мы подбирали музыку, чем-то похожую на ту, под которую я катался в 2015 году, и которая была близка моему темпераменту.

Новая программа как-то сразу «легла». Программа танцевальная. Она поднимает настроение. Судьям понравилась. Понятно, со временем будем ее усложнять — катать с двумя четверными. Сейчас короткая и часть произвольной у меня быстрые, но эти программы отличаются друг от друга. В «Чаплине» конкретный образ киногероя. А в «Дига Дига Ду» я предстаю обычным парнем, который влюбился и просто радуется жизни.

Что касается программы под «Скорпионс», то, возможно, мы оставим ее на показательный номер. Программа хорошая, классная, почему нет.