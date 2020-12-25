Коляда объяснил, что изменилось в его карьере после перехода к Мишину

Российский фигурист Михаил Коляда, выигравший чемпионат России, на пресс-конференции после выступления оценил прокат и рассказал, почему мало общается с прессой и в соцсетях.

— Не идеальный, но хороший рабочий прокат, — сказал Коляда. — Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, это один из самых знаковых, после долгого перерыва всегда сложно и интересно возвращаться. Спасибо всем родным, близким. (складывает ладони на груди). Когда я пришел в группу Алексея Николаевич, все было в новинку. Упражнения, построение тренировок, буквально все. Это было как глоток свежего воздуха. До сих пор я продолжаю обогащаться, он человек с невероятным опытом. Насчет работы карт раскрывать не буду.

Почему сдержанно общаюсь с прессой? Это моя новая фишка. Тут ничего говорить не буду. Меньше слов, больше дела. Общение с болельщиками напрямую? Честно говоря, у меня просто не хватает времени вести соцсети.

25-летний Коляда стал трехкратным чемпионом России, набрав 296,15 балла по итогам короткой и произвольной программ. Фигурист обогнал ставшего вторым Макара Игнатова на 30,78 балла.

(Дмитрий Кузнецов)