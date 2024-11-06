Фигурист Ходыкин объявил о завершении карьеры

Российский фигурист Денис Ходыкин принял решение о завершении спортивной карьеры.

«Я завершил карьеру. Я очень люблю кататься, поэтому буду продолжать участвовать в шоу и тренировать детей. Планы на будущее? Чтобы ученики достигали высоких результатов», — цитирует Ходыкина РИА Новости.

В начале прошлого сезона фигурист встал в пару с Таисией Собининой. До этого он выступал в парном катании с Дарьей Павлюченко. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата России (2020) и чемпионами мира среди юниоров (2018).

В июле Ходыкину исполнилось 25 лет. Он занимался фигурным катанием с 2004 года.