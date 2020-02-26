Губерниев планирует комментировать фигурное катание

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фотографии с гала-вечера фигуристов «Путь к победе», который прошел в Москве.

«Просто блестяще поработал ведущим на шоу по фигурному катанию в Москве! Вышел на коньках во втором отделении, сделал ласточку, имел успех! Вперед, наше фигурное катание! Пожалуй, начну его комментировать! Что думаете , друзья?» — подписал фотографии Губерниев.

«Путь к победе» — показательное шоу от двух московских школ фигурного катания Этери Тутберидзе и Нины Мозер.

Губерниев стал фигуристом на шоу в Москве