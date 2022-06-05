ISU не рассматривает вопрос о недопуске делегатов от России до конгресса

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) не будет ставить вопрос о недопуске делегатов от России и Белоруссии до участия в конгрессе ISU в Пхукете, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение совета ISU.

Решение было принято на заседании совета ISU накануне конгресса организации, стартующего 6 июня.

Ранее совет ISU намеревался поставить вопрос об участии делегатов от России и Белоруссии на голосование конгресса перед его началом.