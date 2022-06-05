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Сегодня, 12:58

Делегация из России прибыла в Пхукет для участия в конгрессе ISU

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская делегация прибыла в Пхукет (Таиланд) для участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

В понедельник в Пхукете начнет свою работу 58-й конгресс ISU. Он рассмотрит ряд вопросов, связанных с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Также состоятся выборы в руководство организации. На пост вице-президента претендует занимающий эту должность россиянин Александр Лакерник.

Ранее совет ISU отстранил фигуристов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах и собирался поставить вопрос о допуске делегатов из этих стран до конгресса ISU. Однако в воскресенье совет ISU принял решение не выносить этот вопрос на конгресс.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220605/delegtsiya-1793260187.html
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ISU не рассматривает вопрос о недопуске делегатов от России до конгресса
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