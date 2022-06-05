«Слова здесь лишние». Тутберидзе опубликовала совместное фото с дочерью

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих соцсетях выложила фото с дочерью — фигуристкой Дианой Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

«Слова здесь лишние», — подписала снимок Тутберидзе.

Этери Тутберидзе с дочерью Дианой. Соцсети

Тутберидзе на данный момент находится в США с дочерью.