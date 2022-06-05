«Слова здесь лишние». Тутберидзе опубликовала совместное фото с дочерью
Этери Тутберидзе выложила совместное фото с дочерью Дианой Дэвис
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих соцсетях выложила фото с дочерью — фигуристкой Дианой Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.
«Слова здесь лишние», — подписала снимок Тутберидзе.
Этери Тутберидзе с дочерью Дианой.
Соцсети
Тутберидзе на данный момент находится в США с дочерью.
Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Она является серебряным призером чемпионата России (2022), бронзовым призером чемпионата России среди юниоров (2020) и победителем финала кубка России среди юниоров (2021).
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