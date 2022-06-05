Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:16

«Слова здесь лишние». Тутберидзе опубликовала совместное фото с дочерью

Этери Тутберидзе выложила совместное фото с дочерью Дианой Дэвис
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе с дочерью Дианой.
Фото Соцсети

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих соцсетях выложила фото с дочерью — фигуристкой Дианой Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

«Слова здесь лишние», — подписала снимок Тутберидзе.

Этери Тутберидзе с дочерью Дианой. Фото Соцсети
Этери Тутберидзе с дочерью Дианой.
Соцсети

Тутберидзе на данный момент находится в США с дочерью.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Она является серебряным призером чемпионата России (2022), бронзовым призером чемпионата России среди юниоров (2020) и победителем финала кубка России среди юниоров (2021).

Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
2
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Александр Волков жестко нокаутировал Розенстрайка в первом раунде турнира UFC. Теперь россиянин снова может заглядываться на титул чемпиона 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саханович: «С улыбкой воспринимаю слова Плющенко сейчас, а тогда даже в больницу угодила»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости