Гончаренко поделилась ожиданиями от выступлений российских фигуристок на Skate Canada

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от выступлений российских фигуристок на «Гран-при» Канады. В женском одиночном катании выступят три спортсменки — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

«Камиле нужно делать свое, не прыгать через голову, — цитирует тренера ТАСС. — Хочется, чтобы в короткой программе она смогла сделать свой тройной аксель с руками наверх. От Лизы Туктамышевой буду ждать два ее тройных акселя и чистый прокат. Чтобы нигде не убирала ничего из своего набора элементов, добавила скорости и шарма.

Алене Косторной могу пожелать разозлиться на себя за то, что не доделывала в предыдущих прокатах. Надеюсь, она наконец прыгнет свой аксель, нужно уверенно делать хотя бы один и дальше катать свою программу", — добавила Гончаренко.

Второй этап серии «Гран-при» стартует в Ванкувере в ночь на 30 октября и завершится 1 ноября.