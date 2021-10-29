Российские фигуристы вакцинировались от коронавируса в медицинском центре ФМБА
21:07
Российские фигуристы, которые примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Напомним, что организаторы Олимпийских игр в заявляли, что непривитые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, но будут обязаны пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.
Зимняя Олимпиада пройдет с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.sportfmba.ru/press-sluzhba/novosti4/890-sbornaya-rossii-po-figurnomu-kataniyu-vaktsinirovana-protiv-covid-19
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