Российские фигуристы вакцинировались от коронавируса в медицинском центре ФМБА

Российские фигуристы, которые примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Напомним, что организаторы Олимпийских игр в заявляли, что непривитые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, но будут обязаны пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4-го по 20 февраля 2022 года.