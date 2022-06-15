Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл.

«Хочу поделиться своей небольшой радостью. Сегодня мне пришли результаты ЕГЭ по русскому. Я написала на 91 балл. Сочинение — на максимальный балл.

С таким прекрасным настроением пойду на тренировку», — написала Щербакова в соцсетях.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).