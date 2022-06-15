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Сегодня, 16:15

Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл.

«Хочу поделиться своей небольшой радостью. Сегодня мне пришли результаты ЕГЭ по русскому. Я написала на 91 балл. Сочинение — на максимальный балл.

С таким прекрасным настроением пойду на тренировку», — написала Щербакова в соцсетях.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).

Фигурное катание
Анна Щербакова
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