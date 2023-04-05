Мария Петрова: «Я согласна с четверными прыжками, но не в десять лет»

Чемпионка мира в парном катании Мария Петрова рассказала, что думает о четверных прыжках у маленьких фигуристок.

«Им не надо так рано прыгать четверные. Они не пропрыгают столько. Это тяжело невероятно. Не потому что они не смогут физически, а потому что могут возникать травмы. Пять лет прыгать четверные, выступать и выигрывать, и прыгать-прыгать-прыгать... Это же любой организм износится. Мне кажется, наших девочек надо поберечь как-то. Я согласна с четверными, но, может быть, не в десять лет. Постепенно к этому идти. Понятно, что к 17 можно все это растерять и никогда не запрыгать», — приводит «Чемпионат» слова Петровой.

Петрова выступала в парном катании с Алексеем Тихоновым. Они являются чемпионами мира и двукратными чемпионами Европы.