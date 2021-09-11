Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в танцах на льду
11:30
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
В первый день, 11 сентября, в 12:00 фигуристы сборной России покажут свои ритм-танцы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.
Танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов не смогут принять участия в прокатах по медицинским показаниям.
Танцы на льду:
Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Анабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов.
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