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Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в танцах на льду

11:30
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

В первый день, 11 сентября, в 12:00 фигуристы сборной России покажут свои ритм-танцы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.

Танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов не смогут принять участия в прокатах по медицинским показаниям.

Танцы на льду:

Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Анабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Контрольные прокаты сборной России: расписание трансляций

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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