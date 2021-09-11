Коляда в короткой программе выступит под песню «Памяти Карузо»
08:34
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда в короткой программе выступит под песню «Памяти Карузо» в исполнении Лучано Паваротти, сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.
Ранее cообщалось, что короткая программа Коляды будет поставлена под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
10 сентября в Челябинске Коляда исполнил два четверных прыжка на тренировке контрольных прокатов сборной России.
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