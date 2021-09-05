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Фигуристка Бойкова успешно сдала экзамен на права

15:55
Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram
Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что успешно сдала экзамен на права и поблагодарила инструктора.

«Спасибо самому классному и веселому инструктору за хорошую подготовку», — написала Бойкова в сторис Instagram.

Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram
Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram

Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы. В сезоне-2020/21 на чемпионате России в Челябинске фигуристы стали серебряными призерами, а также выиграли бронзовые медали на чемпионате мира.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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