Фигуристка Бойкова успешно сдала экзамен на права
15:55
Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что успешно сдала экзамен на права и поблагодарила инструктора.
«Спасибо самому классному и веселому инструктору за хорошую подготовку», — написала Бойкова в сторис Instagram.
Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram
Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы. В сезоне-2020/21 на чемпионате России в Челябинске фигуристы стали серебряными призерами, а также выиграли бронзовые медали на чемпионате мира.
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