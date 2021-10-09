Фигурное катание, Finlandia Trophy: где смотреть короткую программу женщинн

В субботу, 9 октября, женщины выступят с короткими программами на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в финском Эспоо .

Начало — 16.00 по московскому времени. В составе сборной России выступят Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. Российские фигуристки выйдут в третьей, четвертой и пятой разминках. Время выхода на лед:

18:03 Камила Валиева

18:22 Алена Косторная

19:28 Елизавета Туктамышева

Смотреть за выступлением женщин можно в прямой трансляции здесь.

Первая разминка

3. Маделин Скиза (Канада)

5. Анастасия Губанова (Грузия)

Вторая разминка

6. Йенни Сааринен (Финляндия)

10. Ева Лотта Киибус (Эстония)

Третья разминка

15. Камила Валиева (Россия) — 18.03

16. Виктория Сафонова (Беларусь)

Четвертая разминка

17. Алена Косторная (Россия) — 18.22

20. Николь Шотт (Германия)

22. Эмбер Гленн (США)

Пятая разминка

24. Елизавета Туктамышева (Россия) — 19.28

26. Карен Чен (США)

28. Луна Хендрикс (Бельгия)