Когда выступят Валиева и Косторная? Видеотрансляции турниров по фигурному катанию и расписание наших на 9 октября

В субботу, 9 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на двух турнирах — челленджере Finlandia Trophy и юниорском Гран-при Австрии, который определит состав участников финала Гран-при в декабре.

«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших и некоторых других интересных участников. На Гран-при Австрии во всех видах состоится произвольная программа, на Finlandia Trophy — короткая. Время московское.

12:00 Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Гран-при Австрии (танцы)

12:29 Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Гран-при Австрии (танцы)

14:38 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Finlandia Trophy (танцы)

14:43 Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко, Гран-при Австрии (пары)

14:57 Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Гран-при Австрии (пары)

15:04 Наталья Хабибуллина/Иван Княжук, Гран-при Австрии (пары)

16:31 Анастасия Губанова (Грузия), Finlandia Trophy

18:03 Камила Валиева, Finlandia Trophy

18:09 Виктория Сафонова (Белоруссия), Finlandia Trophy

18:22 Алена Косторная, Finlandia Trophy

19:28 Елизавета Туктамышева, Finlandia Trophy

20:28 Анастасия Зинина, Гран-при Австрии

20:42 Софья Муравьева, Гран-при Австрии

Трансляция Finlandia Trophy

Трансляция Гран-при Австрии