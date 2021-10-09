Когда выступят Валиева и Косторная? Видеотрансляции турниров по фигурному катанию и расписание наших на 9 октября
В субботу, 9 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на двух турнирах — челленджере Finlandia Trophy и юниорском Гран-при Австрии, который определит состав участников финала Гран-при в декабре.
«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших и некоторых других интересных участников. На Гран-при Австрии во всех видах состоится произвольная программа, на Finlandia Trophy — короткая. Время московское.
12:00 Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Гран-при Австрии (танцы)
12:29 Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Гран-при Австрии (танцы)
14:38 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Finlandia Trophy (танцы)
14:43 Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко, Гран-при Австрии (пары)
14:57 Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Гран-при Австрии (пары)
15:04 Наталья Хабибуллина/Иван Княжук, Гран-при Австрии (пары)
16:31 Анастасия Губанова (Грузия), Finlandia Trophy
18:03 Камила Валиева, Finlandia Trophy
18:09 Виктория Сафонова (Белоруссия), Finlandia Trophy
18:22 Алена Косторная, Finlandia Trophy
19:28 Елизавета Туктамышева, Finlandia Trophy
20:28 Анастасия Зинина, Гран-при Австрии
20:42 Софья Муравьева, Гран-при Австрии
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