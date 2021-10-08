Ковалев и Сарновский стали призерами юниорской серии «Гран-при» по фигурному катанию
Россияне Ковалев и Сарновский стали призерами юниорской серии «Гран-при» по фигурному катанию
8 октября, 22:55
Американский фигурист Илья Малинин выиграл золото на седьмом этапе юниорской серии «Гран-при». Второе место занял россиянин Артем Ковалев, третьим стал его соотечественник Кирилл Сарновский.
По итогам произвольной программы Ковалев набрал 221,51 балла, у Сарновского — 216,70 балла.
Все три фигуриста исполнили тройной аксель в произвольной программе. Малинин прыгнул два четверных, Ковалев — только тулуп.
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