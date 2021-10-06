7-й этап серии Гран-при среди юниоров: расписание соревнований

С 7 по 9 октября в Линце (Австрия) пройдет седьмой, заключительный этап серии «Гран-при» среди юниоров.

В составе сборной России выступят:

Девушки: Софья Муравьева, Анастасия Зинина.

Юноши: Кирилл Сарновский, Артем Ковалев.

Пары: Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Екатерина Сторублевцева — Артем Грицаенко.

Танцы на льду: Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Софья Тютюнина — Александр Шустицкий.

Напомним, что ранее Международный союз конькобежцев опубликовал критерии отбора фигуристов на юниорский финал Гран-при. Согласно им место в декабрьском финале в Осаке гарантировано всем победителям семи этапов турнира, а также одному японскому одиночнику и одиночнице по wild card.

В случае если победители разных этапов совпадают, участников будет не семь (+ представитель Японии в одиночных видах), а шесть. В случае необходимости их доберут среди тех, кто занимал вторые места — тогда критерием станет сумма баллов на этапах.

7 октября

Танцы на льду, ритм-танец

15.00

Юноши, короткая программа

18.00

8 октября

Пары, короткая программа

10.45

Девушки, короткая программа

13.15

Юноши, произвольная программа

19.10

9 октября

Танцы на льду, произвольный танец

10.00

Пары, произвольная программа

13.05

Девушки, произвольная программа

15.40