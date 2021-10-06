7-й этап серии Гран-при среди юниоров: расписание соревнований
В составе сборной России выступят:
Девушки: Софья Муравьева, Анастасия Зинина.
Юноши: Кирилл Сарновский, Артем Ковалев.
Пары: Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Екатерина Сторублевцева — Артем Грицаенко.
Танцы на льду: Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Софья Тютюнина — Александр Шустицкий.
Напомним, что ранее Международный союз конькобежцев опубликовал критерии отбора фигуристов на юниорский финал Гран-при. Согласно им место в декабрьском финале в Осаке гарантировано всем победителям семи этапов турнира, а также одному японскому одиночнику и одиночнице по wild card.
В случае если победители разных этапов совпадают, участников будет не семь (+ представитель Японии в одиночных видах), а шесть. В случае необходимости их доберут среди тех, кто занимал вторые места — тогда критерием станет сумма баллов на этапах.
7 октября
Танцы на льду, ритм-танец
15.00
Юноши, короткая программа
18.00
8 октября
Пары, короткая программа
10.45
Девушки, короткая программа
13.15
Юноши, произвольная программа
19.10
9 октября
Танцы на льду, произвольный танец
10.00
Пары, произвольная программа
13.05
Девушки, произвольная программа
15.40
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