Фигуристы Черемных и Бутенко снялись с первенства России среди юниоров из-за травмы

Тренер фигуристов Варвары Черемных и Даниила Бутенко Сергей Доброскоков заявил, что спортсмены не примут участие в первенстве России среди юниоров.

«У Варвары стрессовый перелом пальца. При исполнении подкрутки у нее болел палец, мы сделали МРТ, оказался стрессовый перелом. Поэтому ребята пропускают первенство и финал Гран-при России среди юниоров. Восстановление займет месяц», — приводит слова Доброскокова ТАСС.

Первенство России среди юниоров пройдет с 15 по 17 февраля в Перми. Финал Гран-при России среди юниоров пройдет с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.