Косторная — о партнере: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»
Алена Косторная встречается с фигуристом Георгием Куницей
Чемпионка Европы Алена Косторная встречается с фигуристом Георгием Куницей.
19-летняя фигуристка опубликовала снимок с парнем, на котором они обнимаются и целуются.
«Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — подписала фото Косторная.
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети
Сообщалось, что спортсменка решила попробовать себя в парном катании, а Куница является ее партнером.
На данный момент пара вместе отдыхает на Кубе.
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