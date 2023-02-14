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Сегодня, 17:00

Косторная — о партнере: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»

Алена Косторная встречается с фигуристом Георгием Куницей
Виктория Кравченко
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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети
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Чемпионка Европы Алена Косторная встречается с фигуристом Георгием Куницей.

19-летняя фигуристка опубликовала снимок с парнем, на котором они обнимаются и целуются.

«Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — подписала фото Косторная.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Соцсети
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети

Сообщалось, что спортсменка решила попробовать себя в парном катании, а Куница является ее партнером.

На данный момент пара вместе отдыхает на Кубе.

Алена Косторная
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