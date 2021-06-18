Жулин рассказал, что Плющенко хорошо играет в футбол

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, кто из экс-фигуристов хорошо играет в футбол.

«В футбол потрясающе играют Евгений Плющенко, тренер Сергей Давыдов. Они действительно на хорошем уровне. Вообще, у нас много фигуристов, которых есть за что похвалить. Но Женя еще молодой, поэтому может от любого убежать. А я весьма прилично смотрюсь на фоне 80-летних старичков, когда играю вместе с Борисом Игнатьевым, Юрием Семиным. Там я еще живчик. Говорят, Александр Галлямов хорошо играет, но я его не видел. Но судя по тому, что он высокий и координированный парень, он бы хорошо смотрелся в нападении», — цитирует Жулина RT.

21 июня состоится матч 3-го тура Евро-2020 Россия — Дания. Начало — в 22.00 (мск).