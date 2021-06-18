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Жулин рассказал, что Плющенко хорошо играет в футбол

13:29
Евгений Плющенко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, кто из экс-фигуристов хорошо играет в футбол.

«В футбол потрясающе играют Евгений Плющенко, тренер Сергей Давыдов. Они действительно на хорошем уровне. Вообще, у нас много фигуристов, которых есть за что похвалить. Но Женя еще молодой, поэтому может от любого убежать. А я весьма прилично смотрюсь на фоне 80-летних старичков, когда играю вместе с Борисом Игнатьевым, Юрием Семиным. Там я еще живчик. Говорят, Александр Галлямов хорошо играет, но я его не видел. Но судя по тому, что он высокий и координированный парень, он бы хорошо смотрелся в нападении», — цитирует Жулина RT.

21 июня состоится матч 3-го тура Евро-2020 Россия — Дания. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/874809-figurnoe-katanie-plyuschenko-futbol

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