Фигуристка Шанаева рассказала о конкуренции с дочерью Этери Тутберидзе и сыном актера Смолкина

Призер юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, в интервью «СЭ» рассказала о соперничестве с парой Диана Дэвис и Глеб Смолкин на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Хотелось, скажу честно, много кого в Канаде обыграть. Я видела много новых пар. Один сезон не показатель, кто-то два сезона назад вышел во взрослые. Поэтому бороться можно было. Выше нас точно были канадцы, итальянцы, испанцы. С другими парами старались конкурировать. С Дианой и Глебом особенно интересно соперничать, как со всеми россиянами. Конкуренция у нас в стране высокая. Но это здорово, большой интерес как у зрителей, так и у самих спортсменов. На чемпионате России всегда довольно жарко. Обида, что их ставят сейчас выше, а по юниорам побеждали мы? Нет, обиды никакой у нас нет. Есть мотивация бороться за свой статус. Если ты занял строчку ниже на соревнованиях, значит, ты в чем-то, но был хуже соперника. И надо больше работать, а не обижаться. Все приходит с опытом. Все в наших руках», — сказала Шанаева.

Отметим, что на Skate Canada пара заняла девятое место.

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