Константинова: «Российское фигурное катание не отстает по уровню от мирового»

Российская фигуристка Станислава Константинова ответила на вопрос, сильно ли отстает про уровню катание в России от мирового.

«Мы не отстаем, но отсутствие международных стартов очень сильно влияет, потому что у молодого поколения нет международного опыта. Наши спортсмены все потрясающе талантливы, но это играет очень большую роль, так как между российскими и международными соревнованиями космическая разница. Это другая ответственность, другие судьи, другие оценки. Ребятам очень нужен этот опыт. Думаю, что первый сезон после допуска для нас будет тяжелый, потому что нет рейтинга, они, вероятно, будут ставить очень высокие компоненты, будут придерживать молодых. Нам необходимо терпение, потому что все равно необходимо несколько сезонов, чтобы вернуть былые позиции», — цитирует Константинову Legalbet.ru.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке к международным турнирам и квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе. При этом атлетам будет запрещено выступать в командных соревнованиях.