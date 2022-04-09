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Сегодня, 08:40

«Спасибо всем, кто прошел этот путь с нами». Диана Дэвис оценила итоги олимпийского сезона

Фигуристка Диана Дэвис подвела итоги олимпийского сезона
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, подвела итоги сезона.

«Наш первый олимпийский сезон завершился. Спасибо всем, кто прошел этот путь с нами.

Спасибо за вашу поддержку и добрые слова. Увидимся на льду", — написала Диана в соцсетях.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых. На турнире они завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.

Фигурное катание
Диана Дэвис
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