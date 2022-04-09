Трусова рассказала, что поддержка со стороны болельщиков выросла после Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о внимании со стороны болельщиков после Олимпиады в Пекине.

«Раньше мне казалось, что приходило больше женщин и маленьких болельщиков. Сейчас некоторые стоят с трех до семи часов около ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. До Олимпиады такого не было, конечно», — приводит слова Трусовой ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Она прыгнула сразу пять четверных прыжков в произвольной программе.