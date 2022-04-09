Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:29

Трусова рассказала, что поддержка со стороны болельщиков выросла после Олимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о внимании со стороны болельщиков после Олимпиады в Пекине.

«Раньше мне казалось, что приходило больше женщин и маленьких болельщиков. Сейчас некоторые стоят с трех до семи часов около ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. До Олимпиады такого не было, конечно», — приводит слова Трусовой ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Она прыгнула сразу пять четверных прыжков в произвольной программе.

Источник: https://tass.ru/sport/14331231
Фигурное катание
Александра Трусова
0
Читайте также
Красавицу-грузинку захейтили за поддержку Стерлинга. Это смелая девушка: однажды она избила расиста в Москве
Дерзко бросал вызовы, а потом кашлял кровью, но Кадыров запретил бросать ММА. Способен ли Хамзат Чимаев всерьез бороться за титул чемпиона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спасибо всем, кто прошел этот путь с нами». Диана Дэвис оценила итоги олимпийского сезона
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости