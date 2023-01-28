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28 января, 16:28

Фигурист Зонов рассказал о победе на Российско-китайских играх

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Российский фигурист Федор Зонов поделился впечатлениями от победы на Российско-китайских играх. Он отметил, что удивился своему попаданию на этот турнир.

«Выступать первым номером несложно. Я наоборот — любитель этого стартового номера. Сам сегодня вытащил, был довольно рад. Самим прокатом немножко недоволен, конечно, сделал каскад плохо, хотя на тренировках он всегда получается хорошо. Будем работать, накатывать программу, чтобы хватало дыхалки и сил, чтобы было всё идеально.

Победа на Китайско-российских играх придала сил? Летали в Китай, очень мне понравилось. Победа там — это стимул, чтобы ещё совершенствовать себя и побеждать на других турнирах, усложняться.

Непосредственно в Китае все оказалось довольно легко, я был готов. Но то, что я вообще туда попал, это удивление. Ничего не предвещало этого. Я был рад», — заявил Зонов.

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