Плющенко: «Я бы на месте спортсменов гражданство не менял»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о возможной смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял.

Наших спортсменов и так переманивают. Не стоит связывать это с текущими событиями. Так было всегда. Давайте успокоимся. Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», — приводит слова Плющенко Sport24.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил всех россиян от международных соревнований. Из-за этого российские спортсмены пропустили чемпионат мира-2022 в Монпелье.