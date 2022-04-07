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Сегодня, 18:02

Плющенко: «Я бы на месте спортсменов гражданство не менял»

Плющенко высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими спортсменами
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о возможной смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял.

Наших спортсменов и так переманивают. Не стоит связывать это с текущими событиями. Так было всегда. Давайте успокоимся. Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», — приводит слова Плющенко Sport24.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил всех россиян от международных соревнований. Из-за этого российские спортсмены пропустили чемпионат мира-2022 в Монпелье.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-07-plyushchenko-na-meste-rossiyan-yaby-ne-menyal-sportivnoye-grazhdanstvo-skoro-vse-vstanet-na-svoi-mesta
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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