Евгения Медведева: «Могу выступать лучше, знаю, в чем прибавить»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на первом старте сезона — Autumn Classic International. Российская фигуристка заняла второе место, уступив японке Рике Кихире.

— Моя главная цель на турнире была показать уверенное выступление, для меня это было важно в начале сезона. Потому что прошлый сезон меня «мотало», — цитирует Olympic Channel Медведеву. — Я чувствую, что могу выступать лучше, и я довольна оценками, потому что они точно отражают то, как я выступала. Я знаю, в чем могу прибавить, так что продолжу работать. Завтра у меня тренировка, послезавтра выходной, а затем обычная рабочая неделя, буду готовиться к следующему турниру.

Также Медведева прокомментировала адаптацию к жизни в Канаде.

— Я постепенно привыкаю говорить по-английски, даже не задумываюсь об этом. У меня много друзей, с которыми я могу говорить по-русски и по-английски, — сказала фигуристка.