«Это я не обсуждаю». Фигурист Лазукин отказался говорить о расставании с Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин поделился мнением о сезоне и об отношениях с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

В феврале Туктамышева объявила о расставании с Лазукиным. Фигуристка подчеркивала, что причиной расставания стала не ссора, а обстоятельства. Оба тренировались вместе в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина и состояли в отношениях несколько лет.

— Ощущения от сезона не самые положительные, мягко говоря, но я к этому отношусь так: все в жизни бывает, — приводит слова Лазукина РИА Новости. — Я сохраняю позитивный настрой. А вообще я этот сезон хочу выбросить из головы и из памяти. И для меня лично он был не очень, и в связи с обстановкой в мире ощущения так себе...

— Учитывая и личные обстоятельства, ваши отношения с Елизаветой Туктамышевой, если уместно о них говорить.

— Это я не обсуждаю.

— Если взять Туктамышеву, Алену Косторную, японку Рику Кихиру, кореянку Ю Ен. то чей тройной аксель будет самым крутым?

— Для меня аксель Лизы вне конкуренции. Технически он самый правильный, во всех деталях.