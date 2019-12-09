«Это нечто!» Слуцкая в восторге от финала «Гран-при»

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала итоги финала «Гран-при». Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли россиянки — победу одержала Алена Косторная, серебро — у Анны Щербаковой, бронза — у Александры Трусовой.

— Дорогие мои, посмотрели финал? О! Это нечто! Алена и Аня вне всякой конкуренции! Обе программы выполнены на самом высоком уровне! Неудачная попытка четверного флипа у Ани не испортила общего впечатления. И программа уже совсем вкатана. И это видно ( тем кто понимает) Александра. Рисковала. Молодец. В произвольной покорился четверной флип, но вновь этот злосчастный четверной сальхов как камень преткновения. Падение со второго четверного тулупа...но до главного старта еще есть время «поставить на ноги» и тройной аксель и все то, о чем задумано. Алина. Прекрасная КП, но на ПП, мне кажется, просто не хватило сил. Не было видно волнения, но усталость проглядывается. Боролась до последнего шага. Главное, не падать духом. Следующая встреча этих восхитительных спортсменок состоится в конце декабря. Плюс, еще Евгения и Лиза. Борьба будет жаркая. А сегодня порадуемся за чемпионов, — написала Слуцкая в своем Instagram.