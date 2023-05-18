Щербакова поздравила Загитову с днем рождения

Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила Алину Загитову с днем рождения. Девушка опубликовала шуточный совместный пост с фигуристкой. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 21 год.

Алина — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьере.