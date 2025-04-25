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Чайковская: «Все мои чемпионы, кроме Пахомовой, вышли из не очень обеспеченных семей»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об общении с родителями юных спортсменов.

— Богатые папы и мамы ради своих детей готовы на все. Часто слышите: «Плачу любые деньги — лишь бы моего ребенка тренировала лично Чайковская»?

— А сегодня у меня на это и времени нет. Вот раньше всякое выслушивала. Как-то пришли родители одной из учениц. Отец — бизнесмен, в дорогом костюме, мать — в шубе из шиншиллы. Долго пели мне дифирамбы, потом внезапно заявили: «Ваша методика нам не подходит».

— Вспылили?

— Спросила папу: «Во сколько начинается ваш рабочий день?» — «В восемь утра». — «Завтра к восьми ждите меня в офисе. Думаю, пойму, чем занимаетесь, и вам помогу». В ответ: «Мы не это имели в виду...» Я перебила: «Нет! Это! Но что вы знаете о моей методике? Зачем сорок минут пудрите мне мозги?» В итоге они забрали девочку из школы, и с фигурным катанием та вообще закончила.

А недавно мне рассказали, как к нам на тренировку на машине с двумя охранниками привезли шестилетнего мальчишку. Попытались выпихнуть на лед, но он упирался руками и ногами, орал, что никуда не пойдет. Пришлось звонить отцу. Тот ответил — мол, не хочет, ну и ладно. Переоделись и уехали.

— Вспоминаются ваши слова: «Все мои чемпионы, кроме Пахомовой, вышли из не очень обеспеченных семей».

— В точку! Согласитесь, сложно работать на износ, когда у тебя дома полный холодильник, а во дворе ждет автомобиль с охраной. У меня и в «Динамо» попадались ребята, которые не хотели себя заставлять. Падать-то на лед больно. Помню, как билась с одним из таких учеников, а на балкончике за моими потугами наблюдал Аркадий Чернышев. После тренировки отозвал в сторонку: «Лен, что ты мучаешься? С черной икры в хоккей играть не будешь!» Гениальная фраза.

— Пахомова — другая?

— Мила обладала не только невероятным талантом и работоспособностью. Она не могла не кататься. Вот таких людей я все время ищу. Которые безо льда свою жизнь не представляют. Для которых фигурное катание — и творчество, и радость, и преодоление. Из них и вырастают чемпионы.

Елена Чайковская.Елена Чайковская: «Ширвиндт не пускает меня к себе на могилу»
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