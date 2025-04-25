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Чайковская — о фильме про Пахомову и Горшкова: «Ситуация сложная, постоянно меняется режиссер»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, как обстоит ситуация со съемками художественного фильма об олимпийских чемпионах-1976 Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.

— Год назад прошла информация, что продакшен Татьяны Навки представил фильм о Пахомовой и Горшкове в Фонде кино. Съемки уже начались?

— Пока нет. Там сложная ситуация, постоянно меняется режиссер. То Учитель был, то еще кто-то. Сейчас вроде взяли нового. В ближайшие дни он приедет ко мне вместе с Юлей, дочкой Саши и Милы. Просят, чтобы не только рассказала ему о великих фигуристах, но и объяснила, в чем суть этой истории.

— В чем же?

— В том, что исключительно благодаря Пахомовой и Горшкову танцы включили в программу Олимпийских игр. Вот это самое главное.

Фигурное катание
Елена Чайковская
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