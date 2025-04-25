Чайковская: «Однажды фигуристка так меня довела, что получила чехлом по лицу»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, как ударила спортсменку чехлом от коньков.

— У каждого тренера есть эпизод, когда он сожалеет о собственной жесткости. Ваш случай?

— Я расскажу — но без фамилии. Однажды фигуристка так меня довела, что получила чехлом от коньков по лицу.

— Прилюдно?

— Да. Чтобы другим неповадно было. Это ведь больно и унизительно.

— Все произошло на соревнованиях?

— На тренировке. К нам приехали американцы — фигуристы и корреспонденты с камерой. Начали съемку, когда те вышли на лед. Вдруг рядом скандал, шум-гам, телевизионщики тут же на нас переключились. Я увела спортсменку в раздевалку и дала по физиономии.

— Кто-то из учеников знаменитой Ютты Мюллер жаловался в интервью, что она на тренировках раздавала оплеухи.

— Не верю! Накричать Ютта могла, но руку ни на кого не поднимала.