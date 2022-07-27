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Сегодня, 20:45

Тарасова считает, что Мозер подходит для работы в руководстве Федерации фигурного катания Москвы

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о назначении Нины Мозер на должность генерального директора Федерации фигурного катания на коньках Москвы.

«Вы знаете, я думаю, что она для этой работы очень хороша. Именно не для тренерской, а административной. Мне кажется, она всегда была расположена к этой административной работе и справлялась с ней очень хорошо», — цитирует Тарасову ТАСС.

Мозер 57 лет, она является известным тренером спортивных пар. Под руководством специалиста российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков завоевали золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а Ксения Столбова и Федор Климов — серебро. Также тренер работала с такими парами, как Наталья Забияко/Юрий Ларионов, Василиса Даванкова/Александр Энберт и многими другими.

Мозер выступала в парном катании. Карьеру фигуристки она завершила в 15 лет из-за травмы.

Источник: https://tass.ru/sport/15325209
Фигурное катание
Нина Мозер
Татьяна Тарасова
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