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Сегодня, 14:20

Дэвис и Смолкин объяснили выбор произведения русского композитора для выступлений

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в межсезонье перешедшие из сборной России в грузинскую команду, в интервью «СЭ» объяснили, почему выбрали «Лебединое озеро» для произвольного танца в сезоне-2023/24. С ним они уже выиграли первый турнир под грузинским флагом — Lake Placid International.

— Давайте поговорим о вашем произвольном танце. Почему Чайковский, почему эта музыка — русского композитора, как многие отметили? И с кем ставили программу?

— Большая часть музыкального сопровождения программы состоит из фильма Даррена Аронофски «Черный лебедь» и лишь пару раз звучит оригинальная музыка Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро», — рассказала Диана.

— Как мы уже говорили, изначально мы планировали приехать на прокаты и наш прошлый произвольный танец, который был поставлен Бенуа Ришо, создавался для русской аудитории и внутренних соревнований. В конце сезона у нас должно было состояться выступление в шоу с симфоническим оркестром под музыку Чайковского «Лебединое озеро» и в процессе постановки номера и тренеры, и мы поняли, что этот материал может вырасти в новый произвольный танец.

Программу поставили наши тренеры Елена Новак и Алексей Киляков. Мы стараемся соединить современную хореографию с классическими элементами. Поделиться собственной историей обольщения принца коварным черным лебедем, — добавил Смолкин.

Полностью интервью с Дэвис и Смолкиным читайте на сайте «СЭ»

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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