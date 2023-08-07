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Сегодня, 14:35

Дэвис и Смолкин рассказали о впечатлениях судей от дебюта под грузинским флагом

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин после первой победы в составе сборной Грузии на Lake Placid International в интервью «СЭ» поделились своим мнением о прокатах и впечатлениях судей. Экс-россияне выиграли турнир с результатом 191,82 балла.

— Если говорить именно о выступлениях, чем каждый из вас доволен и недоволен? Может быть, по какой-то одной фишке, которая больше всего понравилась и над которой надо работать больше всего? Вы говорили, что хотите улучшать именно скольжение — видите здесь прогресс?

Глеб: Выступлениями в целом довольны. Задача была — начать соревноваться, к тому же сделать это первый раз с новой командой. Мы получили отзывы от судей и комментарии о том, на что следует обратить внимание в дальнейшем. Что касается скольжения, то мы однозначно стали чувствовать себя гораздо увереннее на льду. Тренеры уделяют этому много внимания и позиционной работе.

Диана: Судьи также отметили, что наши переходы между элементами усложнились и позиции стали ближе.

Глеб: Также многие судьи уже успели отметить, что Диана сильно прогрессировала за прошедший год в скольжении, это позволило выглядеть нашей паре более гармонично.

Полностью интервью с Дэвис и Смолкиным читайте на сайте «СЭ»

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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