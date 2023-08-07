На награждении Дэвис/Смолкина в США не смогли включить грузинский гимн

После победы экс-российских танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих за Грузию на турнире Lake Placid International, организаторы не смогли включить гимн Грузии. Об этом фигуристы рассказали в интервью.

— А на награждении грузинский гимн играл уже?

— Мы не знали, что будет звучать гимн и, честно говоря, немного отвыкли от этого. Нас предупредили, что гимн все-таки будет, когда мы уже стояли на пьедестале. Мы были приятно удивлены, но ненадолго. Заиграла прекрасная мелодия, не имеющая никакого отношения к грузинскому гимну, — рассказала Дэвис.

— По крайней мере, на экране монитора появилось изображение грузинского флага, — добавил Смолкин.

Полностью интервью с Дэвис и Смолкиным читайте на сайте «СЭ»