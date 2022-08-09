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Сегодня, 18:50

Ходыкин объявил о расторжении брака с Бетиной Поповой под песню Кипелова «Я свободен»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Денис Ходыкин объявил о том, что развелся с бывшей фигуристкой Бетиной Поповой.

Спортсмен в своих социальных сетях опубликовал фото со свидетельством о расторжении брака, прикрепив песню Валерия Кипелова «Я свободен».

Денис Ходыкин и Бетина Попова. Фото Соцсети
Денис Ходыкин и Бетина Попова.
Фото Соцсети

А затем он выложил еще одно фото с Поповой и документом, и уже прикрепил песню Markulа «Конечная станция».

Денис Ходыкин и Бетина Попова. Фото Соцсети
Денис Ходыкин и Бетина Попова.
Фото Соцсети

Попова и Ходыкин поженилась в августе 2020 года.

Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
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