Ходыкин объявил о расторжении брака с Бетиной Поповой под песню Кипелова «Я свободен»
Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Денис Ходыкин объявил о том, что развелся с бывшей фигуристкой Бетиной Поповой.
Спортсмен в своих социальных сетях опубликовал фото со свидетельством о расторжении брака, прикрепив песню Валерия Кипелова «Я свободен».
Денис Ходыкин и Бетина Попова.
Фото Соцсети
А затем он выложил еще одно фото с Поповой и документом, и уже прикрепил песню Markulа «Конечная станция».
Денис Ходыкин и Бетина Попова.
Фото Соцсети
Попова и Ходыкин поженилась в августе 2020 года.
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