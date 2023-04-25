Хавронина и Нарижный впервые выступят на шоу Авербуха 4 мая

Новый танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный впервые выступят совместно перед зрителями 4 мая на шоу серебряного призера Олимпиады Ильи Авербуха.

«Первое выступление Степановой и Букина произойдет во время шоу 4 мая. Там же впервые выступят Нарижный и Хавронина», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Нарижному 23 года, в дуэте с Аннабель Морозовой он выиграл этапы Гран-при России в Москве и Казани. Ранее Нарижный выступал в дуэте с Елизаветой Шанаевой, в 2020 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров. Хаврониной 18 лет, в дуэте с Дарио Чиризано она стала победительницей юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и Гданьске.