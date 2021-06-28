Бывший тренер академии Плющенко объявил об открытии собственной школы
01:46
Тренер по фигурному катанию Александр Волков, ранее работавший в академии Евгения Плющенко, организовал собственную школу в Москве.
«Мы очень рады сообщить об открытии нашей новой школы: «Школа Фигурного Катания Александра Волкова», — написал Волков в Instagram.
Волков тренировал в «Ангелах Плющенко» с 2018 году, покинув академию весной 2021 года.
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