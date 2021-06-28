Авербух показал фрагмент постановочного процесса массовой сцены в спектакле «Анна Каренина»
07:07
Хореограф и продюсер Илья Авербух в своем Instagram показал фрагмент постановки спектакля «Анна Каренина».
«Желаю всем все успеть», — подписал ролик Авербух.
Премьера ледового шоу «Анна Каренина» состоится 9 июля в Сочи. Главные роли в спектакле исполнят Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Евгения Медведева и Александр Энберт.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю