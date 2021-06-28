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Авербух показал фрагмент постановочного процесса массовой сцены в спектакле «Анна Каренина»

07:07
Илья Авербух. Фото Instagram
Илья Авербух. Фото Instagram
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Хореограф и продюсер Илья Авербух в своем Instagram показал фрагмент постановки спектакля «Анна Каренина».

«Желаю всем все успеть», — подписал ролик Авербух.

Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

Премьера ледового шоу «Анна Каренина» состоится 9 июля в Сочи. Главные роли в спектакле исполнят Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Евгения Медведева и Александр Энберт.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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