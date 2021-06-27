Авербух рассказал, что поставил Туктамышевой и Коляде короткие программы на олимпийский сезон

Хореограф Илья Авербух заявил, что поставил короткие программы для Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды.

«Я сотрудничал с Мишей Колядой и Лизой Туктамышевой. Ездил в Санкт-Петербург, вернулся буквально только что. Сделал две короткие программы. Наше сотрудничество с группой Алексея Мишина продолжилось.

Произвольную программу «Нуреев», с которой Коляда выступал в том сезоне, Алексей Николаевич поменял. Это абсолютно его право. Дай бог им удачи. Я очень люблю группу Мишина, приезжаю туда с огромным теплом. Там фантастическая аура, которую вызывает и сама работа, и ученики Мишина. Это восторг.

Музыка к программам? Пусть ребята сами озвучат», — приводит слова Авербуха Sport24.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года. 26-летний Коляда — серебряный призер Олимпийских игр в командном соревновании и бронзовый призер чемпионата мира 2018 года.

В сезоне-2021/22 пройдут Олимпийские игры в Пекине. Соревнования должны состояться с 4 по 20 февраля.