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Бойкова и Козловский не выступят на Мемориале Панина-Коломенкина

15 октября, 19:17
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Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступят на Мемориале Панина-Коломенкина, сообщает пресс-служба федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Их фамилии пропали из списка участников турнира.

На соревнования заявлены Елизавета Нугуманова, Михаил Коляда, Петр Гуменник, Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, а также спортивная пара Ясмина Кадырова — Иван Бальченко.

Турнир пройдет с 15 по 19 октября в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

http://rez.fskating.spb.ru/images/result/2122/15102021Panin/index.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора
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