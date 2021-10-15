Бойкова и Козловский не выступят на Мемориале Панина-Коломенкина

Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступят на Мемориале Панина-Коломенкина, сообщает пресс-служба федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Их фамилии пропали из списка участников турнира.

На соревнования заявлены Елизавета Нугуманова, Михаил Коляда, Петр Гуменник, Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, а также спортивная пара Ясмина Кадырова — Иван Бальченко.

Турнир пройдет с 15 по 19 октября в Санкт-Петербурге.